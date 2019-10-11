Назван лауреат Нобелевской премии мира

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али удостоился Нобелевской премии мира. Такое решение Нобелевский комитет огласил 11 октября.

Премию присудили «за усилия в достижении мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу разрешить пограничный конфликт с соседней Эритреей». Награждение состоится 10 декабря в столице Норвегии Осло. Обладатель премии получит денежный приз в размере около миллиона долларов.

Абий Ахмед Али стал премьер-министром Эфиопии 2 апреля 2018 года, и уже в июле страна подписала мирный договор с Эритреей, с которой находилась в состоянии войны около двадцати лет.

Нобелевская неделя стартовала 7 октября с присуждения премии по медицине. Ранее также стали известны имена нобелевских лауреатов по физике, химии и литературе.