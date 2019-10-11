В Кении потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел во время взлета из аэропорта столицы страны Найроби. Турбовинтовой Fokker съехал с полосы и загорелся.

До сих пор точно не установлено, сколько человек находилось на борту аварийного лайнера, но уже известно, что несколько пассажиров пострадали.

Самолет совершал частный рейс в Сомали. Сейчас место его крушения оцеплено, причины произошедшего предстоит установить специальной комиссии, которая была создана для расследования случившегося.