В Кении потерпел крушение пассажирский самолет
Лайнер съехал с взлетно-посадочной полосы и загорелся во время вылета в Сомали.
© Фото: Nairobi News, Twitter
В Кении потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел во время взлета из аэропорта столицы страны Найроби. Турбовинтовой Fokker съехал с полосы и загорелся.
До сих пор точно не установлено, сколько человек находилось на борту аварийного лайнера, но уже известно, что несколько пассажиров пострадали.
Самолет совершал частный рейс в Сомали. Сейчас место его крушения оцеплено, причины произошедшего предстоит установить специальной комиссии, которая была создана для расследования случившегося.