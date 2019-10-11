ДНР и Киев снова не смогли отвести силы в Донбассе

Украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе. Об этом сообщается представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Там отмечается, ДНР в среду и четверг по несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, но ответных действий со стороны Украины не последовало. Теперь, как сообщили в представительстве, новых попыток отвести силы не будет до переговоров в Минске.

«Констатируем, что украинская сторона в очередной раз продемонстрировала свою неспособность выполнять взятые на себя обязательства, осознанно и целенаправленно сорвав процесс устранения нарушений на ранее разведенном участке. Данный факт будет рассмотрен на ближайшей встрече Контактной группы в Минске», - говорится в сообщении.

Соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала три года назад. Отвод сил в в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения и настаивали на восстановлении паритета. Первого октября на встрече Контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого.