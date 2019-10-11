Путин считает, что Зеленский не может обеспечить отвод сил в Донбассе

Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе, где уже третий день стороны пытаются договориться об отводе сил. По мнению главы РФ, украинский президент Владимир Зеленский не может обеспечить развод боевых подразделений и техники.

«Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем". Армия не уходит», - заявил Путин на заседании глав стран СНГ.

Он также напомнил, что представители ЛНР и ДНР давали сигнал о готовности отвода сил, но не получили симметричного ответа с другой стороны.

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики третий день подряд запускают белую сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил и средств у села Петровского. Все это фиксируют сотрудники международной наблюдательной миссии ОБСЕ, которые контролируют процедуру. Чтобы разведение сил состоялось, необходимы ответные действия со стороны ВСУ, однако пока от украинских силовиков никакой реакции не последовало.

В самопровозглашенной Луганской народной республике также все готово к процессу отвода. Но и там разведение в населенном пункте Золотое срывается украинскими силовиками.