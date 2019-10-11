Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии

Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.Об этом на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы ведем борьбу с терроризмом и будем ее продолжать. Я проинформировал нашего гостя об операции. Обсудили и другие темы. Мы ожидаем, что наши союзники по НАТО поймут причины нашей обеспокоенности и поддержат наши действия», - сообщил Чавушоглу.

О начале военной операции в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Ее цель - создание на сирийской территории 32-километровой зоны безопасности, оттеснение курдов и переселение в этот регион около двух миллионов сирийских беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

По последним данным, с момента начала операции число нейтрализованных террористов достигло 277 человек, погиб один турецкий военнослужащий, еще трое были ранены.

Ранее все страны ЕС приняли заявление, в котором говорится, что действия Турции ставят под угрозу борьбу с террористической организацией «Исламское государство»* (запрещена в РФ) и грозят новыми потоками беженцев. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Анкару прекратить военную операцию.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ