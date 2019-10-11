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Ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил у села Петровского

Ян Брацкий
12:00 11.10.2019
Это уже третья попытка начать разведение сил и средств на юго-востоке Украины, так как предыдущие две были сорваны бойцами ВСУ.
Ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил у села Петровского
© Фото: Alexander Rekun, Globallookpress

Ополченцы Донецкой народной республики запустили белую сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил и средств у села Петровского. Там же находятся сотрудники международной наблюдательной миссии ОБСЕ, которые контролируют процедуру.

Это уже третья попытка начать отвод сил с занимаемых позиций. Бойцы ВСУ игнорируют все подаваемые сигналы, о которых стороны конфликта условились заранее. В первом случае украинские силовики открыли провокационный огонь по позициям Народной милиции самопровозглашенной республики, который зафиксировали наблюдатели. Во второй раз заявили, что не увидели сигнала. Накануне сегодняшней попытки разведения сил военнослужащие ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ, который должен был фиксировать исполнение договоренностей на линии соприкосновения.

Разведка ДНР заявляет, что Киев не исполняет взятые на себя ранее обязательства и активно использует средства радиоэлектронного подавления, чтобы помешать международным наблюдателям зафиксировать нарушения со своей стороны.

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