Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Турции назвал истинную причину начала операции в Сирии

Наталия Майорова
01:19 11.10.2019
По его словам, причиной стали поставки вооружений США сирийским курдам. Чавушоглу также отметил, что у Вашингтона нет права распоряжаться воздушным пространством Сирии.
Глава МИД Турции назвал истинную причину начала операции в Сирии
© Фото: Aboud Hamam, dpa, Globallookpress

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал причину, по которой Анкара начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. По его словам, это произошло из-за поставки вооружений США силам самообороны сирийских курдов (YPG).

«США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец. Мы приняли это решение согласно ситуации на поле», - заявил он.

По словам Чавушоглу, у США нет права распоряжаться воздушным пространством Сирии, а также запрещать турецкой авиации участвовать в операции. Об этом глава МИД Турции заявил в эфире телеканала CNN Turk.

Накануне сообщалось, что с момента начала операции «Источник мира» в Сирии силы турецкой армии ликвидировали «174 террориста». Соответствующие данные приводятся министерством обороны Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие будет направлено против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

В ответ на действия турецкой армии сирийские курды нанесли удар по турецкому городу Акчакале и еще двум населенным пунктам. В результате этих атак погибли несколько человек, десятки получили ранения.

Комментируя действия Анкары, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Россия понимает, что Турция озабочена безопасностью своих границ, но все же считает, что урегулировать этот вопрос она должна в рамках договоренностей с Сирией. По словам министра, Москва будет добиваться установления турецко-сирийского диалога с одной стороны и налаживания контакта между Дамаском и курдскими организациями - с другой.

* Рабочая партия Курдистана (РПК); ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.10.2019, 20:07
Зеленский допустил выход Украины из Минских соглашений
Дата10.10.2019, 05:00
«Ярсы» в полях: воинские части РВСН прошли проверку боеготовности по итогам 2019 года
Дата10.10.2019, 23:38
Россия победила Шотландию в отборе Евро-2020
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата10.10.2019, 15:32
Як-152 успешно прошел испытания на прочность
Дата10.10.2019, 11:58
Тайна Гагаринского старта: что обнаружили рабочие при строительстве легендарного космодрома Байконур
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:36 В стране и мире
«Открывай машину!»: разъяренные саратовцы попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве девочки
02:16 В стране и мире
В Саратове найдено тело пропавшей Лизы Киселевой
02:05 В стране и мире
Назван продукт для снижения риска заболеваний сердца
01:57 ОПК
«Миль» и «Камов» объединятся в Национальный центр вертолетостроения
01:37 В стране и мире
Видео
Юрист рассказал, чем грозит охране аэропорта полет пассажира с пистолетом
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Бочкареву выгнали из института из-за скандала с наркотиками
Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео
Видео
Самолет застрял «вверх ногами» в австрийских Альпах
Видео
«Кровавая» река разлилась на Украине
Американский разведчик: исследователь «расшифровал» тату на теле участника группы Дятлова
«Меня называли сумасшедшей»: мама «девочки-бэтмена» рассказала о поездке в Россию
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.