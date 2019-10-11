Глава МИД Турции назвал истинную причину начала операции в Сирии

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал причину, по которой Анкара начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. По его словам, это произошло из-за поставки вооружений США силам самообороны сирийских курдов (YPG).

«США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец. Мы приняли это решение согласно ситуации на поле», - заявил он.

По словам Чавушоглу, у США нет права распоряжаться воздушным пространством Сирии, а также запрещать турецкой авиации участвовать в операции. Об этом глава МИД Турции заявил в эфире телеканала CNN Turk.

Накануне сообщалось, что с момента начала операции «Источник мира» в Сирии силы турецкой армии ликвидировали «174 террориста». Соответствующие данные приводятся министерством обороны Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие будет направлено против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

В ответ на действия турецкой армии сирийские курды нанесли удар по турецкому городу Акчакале и еще двум населенным пунктам. В результате этих атак погибли несколько человек, десятки получили ранения.

Комментируя действия Анкары, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Россия понимает, что Турция озабочена безопасностью своих границ, но все же считает, что урегулировать этот вопрос она должна в рамках договоренностей с Сирией. По словам министра, Москва будет добиваться установления турецко-сирийского диалога с одной стороны и налаживания контакта между Дамаском и курдскими организациями - с другой.

* Рабочая партия Курдистана (РПК); ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ