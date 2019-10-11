«Дорога памяти»: Владислав Третьяк рассказал, как его отец готовил радисток в годы Великой Отечественной войны

Владислав Третьяк рассказал о роли своих родителей в Великой Отечественной войне. Отец легендарного хоккеиста, Александр Дмитриевич, сразу после окончания Харьковского военно-воздушного училища обучал женщин-радисток.

«Мой папа, Александр Дмитриевич, окончил Харьковское военно-воздушное училище. Как началась война, он сразу же попросился на фронт. Все мужчины готовы были защищать свою страну. Но он был очень хорошим офицером, и руководство решило направить его в училище учить женщин-радисток. Это была каждодневная напряженная работа. Не хватало радисток на войне, они нужны были везде - и в авиации, и в пехоте. Были специальные курсы, длились два-три месяца, и их отправляли на фронт», - сказал он.

Мама Владислава Третьяка, Вера Петровна, во время войны находилась в Хабаровске.

«Мама во время войны была на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Старший краснофлотец на флотилии и тоже по связи. То есть у меня и папа, и мама были связистами. Они получили медали за победу над Германией. Папа еще Красной Звездой (орден Красной Звезды - прим. ред.) был награжден, "За отвагу" медаль была. Они всегда гордились этим. Люди готовы были защищать свою страну, каждый работал на своем участке на победу», - добавил Третьяк.

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