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«Дорога памяти»: Владислав Третьяк рассказал, как его отец готовил радисток в годы Великой Отечественной войны

Ирина Лосик
Мария Барабанова
12:03 11.10.2019
Отец Владислава Третьяка обучал радисток, которые должны были отправиться на фронт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Владислав Третьяк рассказал о роли своих родителей в Великой Отечественной войне. Отец легендарного хоккеиста, Александр Дмитриевич, сразу после окончания Харьковского военно-воздушного училища обучал женщин-радисток.

«Мой папа, Александр Дмитриевич, окончил Харьковское военно-воздушное училище. Как началась война, он сразу же попросился на фронт. Все мужчины готовы были защищать свою страну. Но он был очень хорошим офицером, и руководство решило направить его в училище учить женщин-радисток. Это была каждодневная напряженная работа. Не хватало радисток на войне, они нужны были везде - и в авиации, и в пехоте. Были специальные курсы, длились два-три месяца, и их отправляли на фронт», - сказал он.

Мама Владислава Третьяка, Вера Петровна, во время войны находилась в Хабаровске.

«Мама во время войны была на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Старший краснофлотец на флотилии и тоже по связи. То есть у меня и папа, и мама были связистами. Они получили медали за победу над Германией. Папа еще Красной Звездой (орден Красной Звезды - прим. ред.) был награжден, "За отвагу" медаль была. Они всегда гордились этим. Люди готовы были защищать свою страну, каждый работал на своем участке на победу», - добавил Третьяк.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов. 

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