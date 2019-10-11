Путин заявил о риске гонки вооружений из-за неопределенности с СНВ-3

Неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) провоцирует разворачивание гонки вооружений, сказал в пятницу, 11 октября, Владимир Путин.

Выступая на заседании Совета глав государств СНГ, президент Российской Федерации предположил, что американские власти до сих пор не определились с ситуацией вокруг СНВ-3.

«Внутри администрации идут споры - кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями», - цитирует «Интерфакс» главу государства.

Подписанный Россией и США в 2010 году Договор СНВ-3, действие которого закончится в 2021 году, является единственным документом, ограничивающим вооружения двух стран. Москва неоднократно заявляла, что готова обсудить продление соглашения.

Второго августа 2019 года прекратил действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который СССР и США подписали 32 года назад. Документ запрещал использовать ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Договор был разорван Соединенными Штатами в одностороннем порядке. Спустя 16 дней после выхода из ДРСМД Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении.