Полиция взяла под контроль обстановку в Саратове после убийства школьницы

Сотни жителей Саратова, которые требовали выдачи убийцы школьницы Лизы Киселевой, постепенно расходятся по домам. Стихийный митинг у стен полицейского управления, в котором содержится обвиняемый в жестокой расправе над ребенком, удалось взять под контроль.

Ранее по тревоге были подняты все свободные силы полиции города. Задержанного пытались отбить у конвоиров, окружив полицейский автомобиль. Люди требовали открыть двери и выдать местного жителя, который ранее признался в содеянном. В правоохранителей и служебный автомобиль летели посторонние предметы. По сообщениям очевидцев, спецназу пришлось применить слезоточивый газ. От суда Линча убийцу спасли полицейские, которые надели на него форму сотрудника ОМОНа.

Когда стало известно, в каком отделе полиции допрашивают мужчину, беспорядки вспыхнули с новой силой. Митингующие стали собираться под окнами управления и выкрикивать угрозы в адрес убийцы.

Ранее в гаражном кооперативе было обнаружено тело девятилетней школьницы, которая пропала накануне утром по дороге в школу. Как установило следствие, ее задушил местный житель 1984 года рождения. Мужчина заявил, что ребенок нагрубил ему. Для сокрытия улик преступления он разбросал личные вещи убитой по мусорным бакам. Вычислить преступника удалось благодаря системе камер видеонаблюдения.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в помощь местным оперативникам прибыли эксперты из центрального аппарата ведомства.