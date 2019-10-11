Подозреваемый в убийстве саратовской школьницы признался в содеянном

Подозреваемый в убийстве саратовской школьницы признался в совершении преступления. Об этом сообщает Следственный комитет России. Сотрудники правоохранительных органов допрашивали местного жителя 1984 года рождения под крики разъяренной толпы, которая под окнами полицейского управления требовала его выдачи.

Тело девятилетней Лизы Киселевой нашли накануне в гаражном кооперативе. Как установили судмедэксперты, ребенка задушили. Убийца рассказал, что ему не понравилось, как девочка говорила с ним, и он расправился с ней в приступе гнева.

Все произошло рано утром, когда Лиза отправилась кратчайшей дорогой на занятия в школу. В классе ребенок так и не появился, и тогда его мать забила тревогу. Искали малышку всю ночь. Сотни добровольцев, полицейские и спасатели прочесывали город.

Когда убийцу привели на место преступления, горожане едва не растерзали его. Спрятать тогда еще подозреваемого удалось в полицейской машине, которую люди едва не перевернули. В ходе следствия выяснилось, что убийца ранее был судим по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых «Изнасилование».

Сейчас к подъезду дома, в котором жила девочка, несут цветы, мягкие игрушки и свечи.