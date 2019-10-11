Турция сообщила о первых потерях в ходе операции в Сирии

В ходе военной операции «Источник мира» в Сирии погиб солдат вооруженных сил Турции, еще трое были ранены. Об этом в пятницу на своем сайте сообщило министерство обороны страны.

Отмечается, что пехотинец Ахмет Топчу погиб еще 10 октября «в районе проведения операции в результате столкновения с террористами из Рабочей партии Курдистана*» (организация запрещена в РФ).

В ведомстве также заявили, что в течение минувшей ночи продолжались авиа- и артиллерийские удары по выявленным целям сирийских курдов.

«Операция продолжается успешно и в соответствии с планом. За ночь ликвидировано 49 террористов», - сказано в сообщении Минобороны.

Таким образом, в общей сложности с момента начала операции число нейтрализованных террористов достигло 277 человек.

В четверг, по данным издания Daily Sabah, турецкие войска окружили приграничные сирийские города Рас-эль-Айн и Таль-Абьад. За день они заняли 11 деревень вокруг этих городов. Как сообщает AP, зону военной операции начали покидать беженцы. По подсчетам гуманитарных организаций, речь идет почти о 500 тысячах человек.

Операцию «Источник мира» Турция начала 9 октября. Ее целью являются создание на сирийской территории 32-километровой зоны безопасности, оттеснение курдов и переселение в этот регион около двух миллионов сирийских беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

*Рабочая партия Курдистана - террористическая организация, запрещена в РФ