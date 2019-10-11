Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки Aurus

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым обсудил вопрос поставок автомобилей Aurus и сотрудничество в других значимых экономических сферах.

«Отношения между Россией и Туркменистаном развиваются весьма успешно, в прошлом году начал действовать и приносить положительные результаты работы практической Договор о стратегическом партнерстве, что я считаю очень важным для российско-туркменских отношений. Результат дает о себе знать: за первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился более чем на 62%», - сказал российский лидер в начале беседы.

По словам Путина, это серьезный показатель, позволяющий говорить о поступательном росте экономической активности. Стороны не обошли вниманием и вопрос автомобилестроения. Власти Туркмении уже заявили о намерении приобрести партию российских седанов представительского класса.

«Благодарю Вас за то, что Вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus. Очень приятно, что эта машина Вам понравилась», - признался Путин.

К слову, на встрече главы государств обсудили торговлю готовыми продуктами и энергетические проекты. Президент России отметил, что у Москвы и Ашхабада хорошие перспективы взаимодействия по разным направлениям.

Туркменский лидер, в свою очередь, выразил признательность Владимиру Путину за поддержку проведения Первого Каспийского экономического форума, который сопровождался выставкой продукции, производимой в странах Прикаспийского региона.