Путин: выход США из ДРСМД связан с их опасениями по азиатскому направлению

Американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД. При этом их действия связаны с опасениями по азиатскому направлению. Соответствующее заявление было сделано президентом России на заседании Совета глав государств СНГ.

«США вышли из (Договора) РСМД и через три месяца испытали ракету. Это совсем нехорошо, имея в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать это оружие и в Азии - ведут переговоры с Японией и Южной Кореей. Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается. Будем смотреть, конечно, где конкретно будут устанавливать, но это будет достигать российской территории», - сказал Путин.

Напомним, что поводом для выхода США из ДРСМД стало то, что Россия якобы нарушает его положения, а также разработка подобных ракетных систем в Китае.

Главное нарушение договора со стороны России, на которое опирается США, - это ракета 9М729, которая, по мнению американских спецслужб, является сухопутной версией крылатой ракеты «Калибр» и якобы может быть использована с мобильных пусковых установок ОТРК «Искандер».

При этом доказательств США представлено не было, а российская сторона официально заявила, что ракета комплекса соответствует договору.

Стоит также отметить, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Отметим, что КНР не подписывала данный договор.