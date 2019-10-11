В ДНР заявили о сбитом украинскими военными беспилотнике ОБСЕ

Бойцы Вооруженных сил Украины сбили беспилотный летательный аппарат международной наблюдательной миссии ОБСЕ. Дрон был задействован в сборе информации о возможном наличии сил и средств конфликтующих сторон в районе разведения у деревни Петровское.

Представители Донецкой народной республики уверяют, что в этом районе, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня и отводе подразделений, продолжают действовать бойцы 35-й бригады ВСУ в составе двух бронетранспортеров, грузовиков и вооруженных стрелковым оружием военнослужащих. Они минируют подходы к своим позициям.

Для сокрытия присутствия в запретной зоне от беспилотников СММ ОБСЕ украинские подразделения радиоэлектронной борьбы активно работают в населенных пунктах Гнутово, Лебединское, Павлополь, Старогнатовка, Богдановка, Константиновка, Авдеевка, Красногоровка, Карловка и Луганское, сообщили в ДНР.

Накануне ВСУ вновь сорвали процедуру разведения сил на линии соприкосновения. Представители самопровозглашенной республики запустили в небо белую сигнальную ракету - знак готовности к отводу сил, но так и не дождались симметричного ответа с украинской стороны.

Это не первая попытка начать отвод сил в регионе после достигнутых договоренностей на недавней встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.