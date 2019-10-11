Роскачество обнаружило нарушения во всех проверенных пивных напитках

В России некачественные слабоалкогольные коктейли маскируют под пивные напитки. Такой вывод сделали эксперты Роскачества, проверив продукцию семи торговых марок и обнаружив множество нарушений ГОСТа.

Напитки исследовали в лаборатории на соответствие 27 показателям. Ни один образец пройти проверку не смог. Оказалось, что в напитках содержится недопустимая концентрация консерванта «бензойная кислота» и подсластителей. Один из образцов не соответствовал стандарту по пеностойкости и пенообразованию, в другом крепость оказалась выше допустимой на 7%. Кроме того, напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%).

«Ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям - вкусом "сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом" они не обладали», - добавили в Роскачестве.

По факту оказалось, что исследуемые образцы принадлежат к категории слабоалкогольных коктейлей низкого качества, которые могут производиться нелегально. По словам экспертов, производители практически в два раза снижают стоимость продукции, используя более дешевый и зачастую неучтенный спирт и уходя от уплаты акцизов благодаря отнесению к категории пивных напитков.