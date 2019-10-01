Цистерна упала на лодки: момент обрушения моста в Тайване сняли на видео

В тайваньском уезде Илань обрушился мост, в то время, когда по нему проезжала цистерна для бензина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня, мост обрушился во вторник в первой половине дня. Согласно данным видеонаблюдения патрульной службы, в это время по сооружению проезжала цистерна для бензина. Она упала на пристань. Под мостом находились рыбацкие лодки, и многие люди упали в воду.

На месте работают спасатели, они выясняют количество лодок и пострадавших, а также причину инцидента. По информации пожарной службы, 10 человек были госпитализированы. Из них трое - индонезийцы, шестеро - филиппинцы и один - местный, водитель цистерны.

Двое членов патрульной службы также получили легкие ранения. Шесть человек возможно заблокированы на рыбацкой лодке. Ведется поисково-спасательная операция.