Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад. В столице Туркмении состоится заседание Совета глав государств СНГ с его участием.

Во время своего пребывания в стране российский лидер также проведет встречу с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. О темах, которые могут затронуть в разговоре главы государств, не сообщается.

Между тем, ранее глава Туркменистана вручил Путину в день ангела щенка алабая по кличке Верный. Бердымухамедов передал собаку президенту России, который бережно взял ее на руки. В ходе встречи туркменский лидер подчеркнул, что придает большое значение двусторонним отношениям с Россией, а также контактам в рамках СНГ.