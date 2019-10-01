Атмосферное давление в Москве достигло «барического дна»

Атмосферное давление достигло «барического дна»

Уровень атмосферного давления 1 октября в столице побил рекорд 1954 года. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сейчас давление составляет 730,6 миллиметра ртутного столба.

Это почти на 3 миллиметра ниже, чем 65 лет назад, пояснил эксперт в беседе с агентством «Москва».

На текущей неделе сохранится дождливая и облачная погода. В четверг температура в столице поднимется до 19 градусов.