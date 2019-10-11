Жестокая схватка медведя и нерпы на Байкале попала на видео

На Байкале рыбаки стали случайными свидетелями охоты бурого медведя на нерпу. Люди подплыли к берегу в тот момент, когда хищник пытался добить свою жертву и полакомиться ей.

Как видно на ролике, медведь весьма агрессивно пытается уничтожить нерпу: косолапый пытается начать трапезу в момент, когда его жертва еще извивается. Однако появление людей спутало карты медведю, в результате чего хищник, хоть и нехотя, но отступил.

В свою очередь, истерзанная и покусанная нерпа стремительно направилась к воде, после чего скрылась. Ролик был опубликован на YouTube.

В августе жители Урюпинска наблюдали необычное явление: вместе с отдыхающими на местном пляже в воде плескался медведь. При этом он явно получал огромное удовольствие от процесса.