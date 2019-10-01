Нацпарк «Земля леопарда» предложил найти «невидимого» редкого кота

Приморский национальный парк «Земля леопарда» опубликовал в социальной сети Facebook фотографию леопарда, который «спрятался» среди деревьев.

В последнее время пользователи Сети ищут леопарда среди земли, веток и камней на снимках одной из пользовательниц Twitter. В российском нацпарке опубликовали своеобразный ответ. На снимке, который сделан в «Земле леопарда» старшим госинспектором Андреем Трояновым, можно разглядеть силуэт леопарда за деревьями.

© amurleo, Facebook

«Мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем его более южные сородичи. А на самом деле - в разы лучше! Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно, однако он здесь есть. И его вполне можно найти», - говорится в сообщении нацпарка в социальной сети.

«Земля леопарда» - это место, где обитает самая редкая крупная кошка в мире - дальневосточный леопард. Эти хищники живут только на юго-западе Приморья, а также на маленьком участке Китая, который граничит с Россией. Основная часть популяции живет в национальном парке. В прошлом году здесь проживали 91 взрослый леопард и 22 котенка.