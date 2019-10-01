«Письмо счастья»: как мошенники заставляют россиян «платить налоги»

В России участились случаи с рассылкой фиктивных писем об уплате налогов якобы от ФНС. В нем указаны реквизиты, которые принадлежат мошенникам, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу ФНС.

О получении одного из таких налоговых «писем счастья» на своей странице в Facebook рассказал пользователь Денис Виленский.

«Вчера получил письмо, якобы из налоговой инспекции, с требованием оплатить налоговые сборы. Письмо очень похоже на оригинальное, содержит QR код для ввода данных со смартфона. Первое, что бросилось в глаза, - это непривычно высокая сумма налогового сбора», - уточнил пользователь.

Позже Денис попытался оплатить налог, но прервал операцию. Потом Виленский зашел в личный кабинет на сайте ФНС, ввел свой ИНН и выяснил, что сумма к оплате в несколько раз меньше указанной в письме.

Пост собрал массу комментариев, где пользователи рассказывают об аналогичных письмах.

В ФНС сообщили, что организация не имеет к письмам никакого отношения.