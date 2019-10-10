В Таганроге воспитательницу уволили за слишком подробное толкование «Конька-горбунка»

В Таганроге воспитательница детского сада лишилась работы после прочтения детям сказки «Конек-горбунок» писателя Петра Ершова. Женщина слишком подробно объяснила воспитанникам суть смертной казни, при которой приговоренного сажали на кол.

Впечатленные дети пересказали разговор с педагогом своим родителям. После того как один из воспитанников начал бояться смерти, плохо спать и отказываться идти в группу, они потребовали уволить сотрудницу детсада. Инцидент произошел еще 22 февраля, но тяжба завершилась только сейчас.

Руководство дошкольного образовательного учреждения провело внутреннее расследование и пришло к выводу, что педагог применила в отношении детей психологическое насилие. Ростовский суд также признал ее увольнение правомерным, о чем говорится на его официальном сайте. Трудовой договор с женщиной был прекращен, а апелляционная инстанция оставила это решение в силе.