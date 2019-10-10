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Истребители МиГ-31 сбили самолеты «противника» над Японским морем

Александр Пешков
09:40 10.10.2019
Экипажи самолетов МиГ-31, Су-35С и Су-34 провели учения с пусками управляемых ракет класса «воздух-воздух» над акваторией Японского моря.
Истребители МиГ-31 сбили самолеты «противника» над Японским морем
© Фото: Минобороны РФ

Экипажи самолетов МиГ-31, Су-35С и Су-34 провели учения с пусками управляемых ракет класса «воздух-воздух» над акваторией Японского моря. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа.

«Самолеты условного противника были сбиты над акваторией Японского моря летчиками смешанного авиационного соединения ВВО. Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням - светящимся авиационным бомбам, постановку которых на высоте более девяти тысяч метров осуществили экипажи истребителей Су-30СМ», - уточнили в округе.

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, многофункциональных Су-35С и бомбардировщиков Су-34 выполняли практические пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух» как одиночно, так и в составе пар. Кроме того, летчики отработали маневры по уходу от ответного огня самолетов условного противника.

Всего в рамках учений было выполнено более 30 вылетов.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.

МиГ-31 - самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

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