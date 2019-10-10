В Приангарье объяснили рост зарплаты губернатора на 44%

Зарплата главы Иркутской области повышается на 44% в связи с плановой индексацией. Об этом рассказал руководитель пресс-службы региона Павел Добродеев.

В Заксобрание области ранее поступил документ, в котором губернатор Сергей Левченко предложил поднять себе зарплату на 44% - с 19 до 27 тысяч рублей. По словам Добродеева, это связано с исполнением указа президента об индексировании зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года.

Он подчеркнул, что расчет оклада подчиненных привязан к уровню зарплаты руководителя и без такой меры выполнить указ невозможно, сообщает «360». Добродеев также отметил, что о 44% на самом деле речи не идет, эта цифра не соответствует действительности.