Туман стал причиной задержки вылета пяти рейсов из Краснодара

Плотный туман опустился на Краснодар и «закрыл на замок» местный международный аэропорт. Диспетчеры были вынуждены запретить воздушным судам взлеты и посадки из-за резкого ограничения видимости. В результате сотни авиапассажиров были вынуждены изменить свои планы. Отправление пяти рейсов было задержано.

«В расписании международного аэропорта Краснодар произошли незначительные изменения, связанные с туманом в районе аэропорта. По данным на 08:30 мск, на вылет задержано пять рейсов: три рейса в Москву авиакомпаний "Победа", S7 Airlines и Utair, рейс авиакомпании "Азимут" в Санкт-Петербург и рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в Ереван», - сообщил сотрудник пресс-службы аэропорта.

Следовавшие в Краснодар из Москвы самолеты авиакомпаний S7 Airlines и Utair были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Сочи и Анапу. Позже к ним присоединились пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшие на российский юг из Ташкента.