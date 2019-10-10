Турецкая армия возобновила обстрелы сирийского города Рас-эль-Айн

Турецкая армия возобновила беспорядочные обстрелы приграничного сирийского города Рас-эль-Айн. Очевидцы сообщают о воздушных и артиллерийских ударах по домам мирных жителей. На некоторых нефтяных скважинах начался пожар, и черный дым заполонил небо над провинцией.

«В результате ударов турецкой армии повреждена линия электропередачи, которая питает гидроэлектростанцию Алук в сельской местности Рас-эль-Айн», - сообщает государственный сирийский телеканал Ikhbariya.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале спецоперации на севере Сирии. Официальная Анкара заявила о том, что ее действия направлены против боевиков запрещенного ИГ* и сторонников Рабочей партии Курдистана*. Турецкие ВВС в тот же день нанесли первые удары по городам Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. После этого началась наземная фаза операции.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал решение турецкого руководства о начале операции против курдов «плохой идеей» и заявил, что Вашингтон ее не поддерживает. Кроме того, Трамп предупредил турецкое руководств о том, что его ждут крупные неприятности, если пострадает хоть один военнослужащий США в районе ведения боев.

*ИГИЛ (ИГ), Рабочая партия Курдистана - террористические организации, запрещены в РФ