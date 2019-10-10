В Иркутске произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью четыре балла. Оно затронуло столицу региона Иркутск и несколько близлежащих населенных пунктов.

Толчок зафиксировали в 12:11 по местному времени (07:11 мск), сообщает сайт Байкальского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

По шкале сейсмической интенсивности землетрясение относится к «заметным», то есть оно ощущается многими людьми внутри зданий, могут дребезжать окна, двери и посуда, дрожать мебель и качаться висячие предметы, скрипеть полы и стены. О разрушениях и пострадавших в результате колебаний не сообщается, пишет сайт «Комсомольской правды».

Ранее землетрясение произошло на Алтае. По этой причине школы и детские сады решили приостановить работу и отпустить детей по домам.