В Саратове сотни человек ищут пропавшую 9-летнюю школьницу

В Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.

Лиза Киселева рано утром пошла на уроки, но в школе так и не появилась. О пропаже девочки в полицию заявила ее мать. Телефон Лизы нашли брошенным возле гаражей, а сменную обувь - в мусорном баке в районе старого аэропорта.

Специалисты осматривают записи с камер видеонаблюдения, следователи опрашивают членов семьи девочки, соседей и жителей близлежащих домов. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»), сообщает СУ СК РФ по региону.