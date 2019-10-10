В Саратове сотни человек ищут пропавшую 9-летнюю школьницу
Рано утром девочка отправилась на уроки, но в классе так и не появилась.
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В Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.
Лиза Киселева рано утром пошла на уроки, но в школе так и не появилась. О пропаже девочки в полицию заявила ее мать. Телефон Лизы нашли брошенным возле гаражей, а сменную обувь - в мусорном баке в районе старого аэропорта.
Специалисты осматривают записи с камер видеонаблюдения, следователи опрашивают членов семьи девочки, соседей и жителей близлежащих домов. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»), сообщает СУ СК РФ по региону.