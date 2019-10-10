Военнослужащие США переправили палачей ИГ* в Ирак

Военнослужащие армии США взяли под личную охрану десятки боевиков запрещенной организации ИГИЛ*. Среди них двое палачей, которые принимали участие в публичной казни заложников и американских военнослужащих. Боевики были задержаны с целью предания суду на территории США, но двое палачей на днях передали иракской стороне.

Всего под охраной США сейчас находятся около 40 человек, которые считаются важными фигурами в ИГ*. Ранее они содержались в тюрьмах на подконтрольной курдам территории Сирии. В свете разворачивающейся турецкой спецоперации на севере страны власти США эвакуируют арестованных в более безопасное месте для дальнейшего суда и вынесения приговора, сообщает газета The Washington Post.

Ранее официальный Вашингтон заявил, что не намерен поддерживать Турцию в военной операции, и начал вывод своих войск из Сирии. Президент США Дональд Трамп считает, что Анкара, после начала операции, несет всю ответственность за захваченных террористов ИГ* в Сирии. Кроме того, глава Белого дома пообещал Турции неприятности в случае, если в ходе ее операции к востоку от Евфрата пострадают американские военнослужащие.

ИГ, ИГИЛ* - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.