В Донбассе предпримут новую попытку разведения сил

В Донбассе попытаются провести разведение войск на линии соприкосновения. Эта попытка станет уже третьей с начала недели.

Изначально планировалось выполнить отвод в районе сел Петровского и Золотого 7 октября, однако затем дата была перенесена на 9 октября. В намеченный день представители Донецкой и Луганской народных республик вместе с сотрудниками миссии ОБСЕ прибыли на место и подали два сигнальные ракеты о готовности. Однако ответа от украинских силовиков не последовало.

Позже выяснилось, что позиции Вооруженных сил Украины атаковали националисты – сотни радикалов пытались захватить пункты пропуска и прорваться в нейтральную зону. Десятки человек задержали, несколько получили ранения. Противники перемирия планируют повторить атаку 10 октября – они обещают привести к линии разграничения свыше тысячи добровольцев.