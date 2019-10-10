Ан-74 жестко сел на брюхо в Сомали: видео

Транспортный самолет Ан-74 из Армении совершил жесткую посадку в столице Сомали Могадишо. Во время полета у борта отказала система шасси и пилоты били вынуждены сажать его на брюхо. Самолет проехал по всей взлетно-посадочной полосе и практически не получил повреждений. Члены экипажа при столь жесткой посадке не пострадали.

Несмотря на нештатную ситуацию, к аварийному лайнеру представители аэропорта не отправили ни пожарные машины ни скорую помощь. Представители авиаперевозчика из Армении пока не комментируют инцидент. Известно, что это был частный рейс, но вот цель полета в Сомали Ереван не разглашает.