США смягчили свою позицию по Huawei

Власти США могут разрешить ряду американских компаний сотрудничество с китайской корпорацией Huawei, которая находится в «черном списке» Минфина США с мая этого года. Официальный Вашингтон подозревает руководство корпорации в сотрудничестве с военными и разведывательными структурами КНР.

«На прошлой неделе президент Дональд Трамп дал "зеленый свет", чтобы начать утверждение лицензий, что позволит нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, который его администрация наложила на Huawei в этом году», - сообщает газета New York Times.

По данным издания речь идет о разрешении поставлять так называемые «нечувствительные товары», иными словами продукцию, которая не подпадает под определение материалов двойного назначения и которая не может нанести урон национальной безопасности США.

В самой корпорации не раз опровергали все обвинения в свой адрес. Там считают, что все попытки обложить компанию из Поднебесной санкциями и ограничениями являются политически мотивированным шагом и служат для ограничения рыночной конкуренции при внедрении передовых стандартов сотовой связи 5G.

На сегодняшний день компании Huawei запрещено приобретать компоненты и технологии американских производителей и вести с ними бизнес без соответствующим образом оформленных лицензий.