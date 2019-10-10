Савченко рассказала, когда Порошенко «проиграл» Украину

Бывший украинский президент Петр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал соглашения в Минске. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она добавила, что Порошенко также резко изменил свое отношение к протестам после того, как проиграл президентские выборы.

«Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения и одобрил формулу Штайнмайера. А когда начались протесты, сразу сказал, что это операция по расшатыванию страны», - сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Политик отметила, что Порошенко всегда призывал «не раскачивать лодку», но сейчас сам этим занимается, а новые митинги на Украине выгодны только тем, кто проиграл выборы.

В начале октября несколько тысяч человек вышли на площадь Независимости в Киеве, протестуя против формулы Штайнмайера. В партии Порошенко потребовали созвать Совет нацбезопасности и обороны Украины для обсуждения реализации последствий формулы.

Формула Штайнмайера подразумевает определение механизма реализации закона об особом статусе ДНР и ЛНР на временной основе в день местных выборов и на постоянной - после подведения итогов выборов.