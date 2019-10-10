Журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву

Журналистка Юлия Юзик вернулась на родину. Рейс «Аэрофлота» с россиянкой, освобожденной иранской стороной после задержания в Тегеране в начале октября, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Юлия Юзик, как ранее отмечали российские дипломаты, прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. Во время прохождения процедуры пограничного контроля у девушки без объяснения причин изъяли паспорт, а спустя три дня ее задержали в отеле.

Позже стали известны мотивы иранских правоохранителей, которые заподозрили Юзик в работе на израильские спецслужбы. Однако, в минувший понедельник представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что задержание россиянки было связано с проблемами с визой, а не со шпионажем.