МИД РФ заявил об уничтожении ИГИЛ* и «ан-Нусры»* в Сирии

Главные силы ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусры»* в Сирии полностью уничтожены. В этом заверил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом», - отметил он на заседании СБ ООН.

Сейчас работа должна быть направлена на борьбу с очагами терроризма, считает Вершинин.

«Искоренение террористов, включая такой крупный очаг как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей», - пояснил он.

Кроме того, на встрече Совета Безопасности ООН также выступил Василий Небензя, заявивший, что Запад придумывают новые предлоги, позволяющие им не участвовать в восстановлении Сирии.

ИГИЛ*, «Джебхат ан-Нусра»* - террористические группировки, запрещены в РФ.