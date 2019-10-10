Бронированный комфорт: новейшие «Тигр» и «Урал» приступили к испытаниям под Нижним Новгородом

Новейшие бронемашины «Тигр» и «Урал» приступили к ходовым испытаниям под Нижним Новгородом. Уникальные автомобили проверили на выносливость на бездорожье и их ходовые качества оказались на высоте.

Создатели «Тигра» и «Урала» уверяют, что броневики могут выдержать мощный взрыв, и при этом все пассажиры останутся целы и невредимы.

У машин даже еще нет названий серий. Несмотря на внушительный вид и боевые характеристики, внутри они очень удобны и обладают кожаным салоном и анатомическими сидениями – машины рассчитаны на тех, кто любит скорость и комфорт.

Впервые на таких автомобилях установили автоматическую коробку переключения передач. Заказчики модификации не разглашаются, но не исключено, что после испытаний автомобили будут перевозить высокопоставленных персон на Ближнем Востоке.