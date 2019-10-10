Россия вывела на орбиту спутник Eutelsat 5 West B

В четверг, 10 октября, европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B был выведен на расчетную орбиту российским разгонным блоком «Бриз-М».

Подтверждение вывода опубликовано в сообщении компании International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет «Протон».

«Подтверждено отделение Eutelsat 5 West B», - говорится в публикации в Twitter.

Старт «Протона-М» был произведен с космодрома Байконур в 13:17 по Москве 9 октября. Через 10 минут связка разгонного блока со спутниками была выведена на суборбитальную траекторию. Перед отправлением спутников на целевые орбиты, «Бриз-М» совершил пять включений двигателя.

Это уже 19-й российский космический пуск и четвертый для «Протона-М» в текущем году.