Живой щит: зачем боевики в Сирии мешают мирным жителям вернуться к семьям

Военные сирийской армии зафиксировали гибель пяти мирных жителей возле контрольно-пропускного пункта (КПП) Абу-эд-Духур. Беженцы пытались выбраться из подконтрольной боевикам зоны в провинции Идлиб.

Гуманитарный коридор, который был вновь открыт 13 сентября при содействии российского ЦПВС, в настоящее время заминирован и периодически обстреливается.

По данным сирийского военного командования, которое стянуло к линии соприкосновения значительные силы, террористы Джебхат-ан-Нусры* используют мирных жителей в качестве живого щита.

По словам старейшины деревень, расположенных в этом районе, все это является личной трагедией для сотен тысяч сирийцев, поскольку у многих людей за нейтральной полосой остались друзья и близкие.

На КПП Абу-эд-Духур все готово к принятию любого количество беженцев: там уже стоят автобусы для транспортировки, а также развернуты медицинские палатки и работает пункт раздачи гуманитарной помощи. Однако с 13 сентября еще ни один человек не смог выбраться с подконтрольной боевикам территории: дорога заминирована и простреливается. Недавно военные зафиксировали здесь гибель пяти человек, которые пытались убежать от террористов

Больше года назад, когда гуманитарный коридор в Абу-эд-Духуре открылся впервые, множество мирных жителей ежедневно уходило из зоны, подконтрольной боевикам. В те дни террористы еще соблюдали обещание не мешать людям и, пусть неохотно, выпускали женщин, стариков и детей. Под охраной российских военных полицейских сирийцы переходили нейтральную полосу.

Тогда машины и вещи проверяли саперы, с каждым человеком проводилась обязательная беседа. Если кто-то не знал, как устроиться на новом месте, ему помогали с жильем и работой.

Гуманитарный коридор открыт снова, но сейчас террористам люди нужны. Истощенные и измученные, они практически являют собой живой щит. Сирийская армия не может предпринять широкомасштабное наступление, пока на подконтрольной боевикам территории столько мирных жителей.

«Они очень хотят вернуться из изгнания и снова жить в своих домах в родных населенных пунктах», - отметил бригадный генерал, заместитель начальника военного комитета Алеппо Набиль Абдулла.

Только с виду Идлиб кажется безлюдным: на самом деле по степи разбросаны сотни деревень. Линия соприкосновения перечеркнула общие судьбы десятков семей, члены которых оказались по разные стороны нейтральной полосы.

«Нам известно, что у людей, которые пытаются добраться до этого коридора, забирают документы и отправляют на шариатский суд, чтобы он судил их за предательство. Мы постоянно находимся на связи с нашим народом. Они отправляют нам сообщения о том, что боевики говорят, что никакого коридора нет. Люди хотят вернуться. Они живут там в нищете и унижении», - рассказал глава племени Эль-Бушейх Абдулла Дандалия.

Согласно официальному заявлению Дамаска, в провинции Идлиб действуют около 50 тысяч террористов. В заложниках у них остаются миллионы мирных жителей, не успевших выбраться через коридоры жизни в населенных пунктах Абу-эд-Духур и Суран. Боевики этим пользуются и продолжают провокации, игнорируя попытки договориться. Каждый день сирийская армия фиксирует десятки обстрелов населенных пунктов.

*Джебхат-ан-Нусра - террористическая группировка, запрещена в РФ