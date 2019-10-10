Первый демократ: Байден публично высказался за импичмент Трампа

Бывший вице-президент США и главный конкурент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году Джо Байден публично высказался за проведение импичмента в отношении своего оппонента. Байден также потребовал отстранить действующего американского лидера от выполнения его обязанностей.

Свое заявление он сделал во время выступления в Рочестере перед сотнями человек и десятками камер, транслирующими его по всем ведущим телеканалам Америки. Байден громко заявил, что Трамп предал нацию, поэтому он, как демократ, впервые поддержал инициативу конгресса об импичменте.

Действующий президент США отреагировал молниеносно и назвал предвыборную компанию противника жалким зрелищем. Комментируя же призыв оппонента, Трамп обвинил его в грабеже США и Украины, добавив при этом, что не сделал ничего, что могло бы вызвать столь резкую критику.