В ЦБ рассказали, как распознать фальшивые купюры

Сегодня россияне смогли увидеть и даже подержать в руках миллионы рублей. Так проходил День открытых дверей у Центробанка, где рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей или уничтожить уже ветхую.

В кассовом центре Банка России объяснили, как определить подделку на глаз. Цвет купюры должен меняться при рассмотрении под разным углом. Остается прежним - тогда перед вами фальшивка. Больше всего подделок печатают в Москве и Санкт-Петербурге, а самым честным регионом оказался Дальний Восток. Все тайны банкноты раскрывает простое увеличительное стекло.

За последний год в России количество фальшивок выросло - чаще всего подделывают пятитысячные банкноты, на втором месте - тысячи. Только за первое полугодие обнаружили 69 миллионов поддельных рублей. Самый надежный способ - получать деньги в банках и банкоматах, там особая система проверки - счетно-сортировальные машины, которые сами распознают и отбрасывают фальшивые деньги в сторону, потом их передают полиции. Умный аппарат также уничтожает загрязненные и ветхие деньги.

В этот раз в кассовом центре побывали 200 человек. Регистрироваться нужно было заранее - места закончились после первого часа объявления об экскурсии.

Эти потайные комнаты можно увидеть лишь на Дне открытых дверей - раз в году. А заодно и повысить свою финансовую грамотность - узнать, как безопасно совершать денежные операции и не нарваться на мошенников.