В России могут ввести ответственность для родителей курящих подростков

В России могут ввести ответственность для родителей несовершеннолетних курящих детей. В данный момент правительство обсуждает возможные варианты наказаний, от предупреждений до ареста сроком на несколько суток.

Норма об административной ответственности «за потребление табака несовершеннолетними» может появиться уже в одной из следующих редакций российского Кодекса об административных правонарушениях. Протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, в котором содержится инициатива о наказании для родителей, как глава комиссии подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Документ, пройдя через инстанции Роспотребнадзора, должен добраться до Министерства юстиции РФ, однако на настоящий момент он в ведомство еще не поступил. Об этом сообщают «Известия».

Между тем, МЧС может выписать первый штраф за курение на балконе, повлекшее пожар, жителю Ставропольского края. ЧП произошло 3 октября в городе Изобильный, житель которого курил на балконе многоэтажного жилого дома. Напомним, закон о запрете открытого огня на балконах вступил в силу с 1 октября.