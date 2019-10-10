Села батарейка: психотерапевт назвала способ избежать выгорания на работе

Синдром эмоционального выгорания, который Всемирная организация здравоохранения включила в официальный перечень заболеваний, можно предотвратить. Для этого необходимо устранить очевидные источники стресса, а также изменить образ жизни, сообщила психотерапевт Сиобхан Мюррей.

При синдроме эмоционального выгорания наблюдаются эмоциональное и физическое истощение, а также снижаются когнитивные способности. Это состояние может возникнуть из-за продолжительного стресса, связанного с выполнением профессиональных обязанностей. Например, когда необходимо уложиться в жесткие временные рамки, или быстро реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира, или даже из-за давления со стороны руководства. Все эти признаки могут стать причиной эмоционального истощения.

По словам Мюррей, выгорание может произойти не только из-за рабочих проблем, но также в связи со сложными обстоятельствами в личной жизни. Симптомами заболевания могут быть постоянное чувство усталости, головные боли, а также бессонница, боли в груди и спине и набор лишнего веса. Если болезнь игнорировать, то не исключено повышение артериального давления, возникновение болезней сердца, а также истощение надпочечников и проблемы с пищеварением.

Решить проблему можно без медикаментов, уверена психотерапевт: необходимо для этого нормализовать сон, устранить источники стресса – если это связано с работой, то, например, уйти в отпуск, а также совершать 20-минутные прогулки каждый день и правильно расставить приоритеты в расписании. Многозадачности также следует избегать, сообщает РИА Новости.