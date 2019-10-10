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Эксперт ВОЗ назвал способы сохранить хорошее зрение

Наталия Майорова
04:02 10.10.2019
Сохранить зоркость можно благодаря паузам при работе с компьютером, ношением солнечных очков при соответствующей погоде и регулярным посещениям офтальмолога.
Эксперт ВОЗ назвал способы сохранить хорошее зрение
© Фото: pixabay

Хорошее зрение можно сохранить, если следовать простым рекомендациям, например, проводить больше времени на улице. Об этом рассказал эксперт ВОЗ, представитель подразделение по предотвращению слепоты и глухоты Стюарт Кил.

При этом эксперт отметил, что очень важно проходить регулярный осмотр у офтальмолога. По словам Кила, людям старше 50 лет следует посещать специалиста каждые два года, если есть заболевание диабетом – раз в год. При условии работы за компьютером вообще следует регулярно показываться офтальмологу.

«Сухость глаз и работа на компьютере взаимосвязаны. Обычно люди, когда работают за компьютером, не моргают часто. Сухость может раздражать, но с ней можно легко справиться при помощи правильных глазных капель. Но эти люди, вне зависимости от того, превышает ли их возраст 50 лет, должны проходить регулярный осмотр. Чтобы заранее определить признаки возможных болезней глаз, в том числе глаукомы» - отметил он.

Также к рекомендациям по сохранению зрения относится соблюдение определенного расстояния при чтении книг – не менее 30 сантиметров от глаз, а также делать паузы при работе за компьютером и носить солнечные очки, чтобы защитить себя от птеригии – зарастания конъюнктивом поверхности роговицы, уточняет РИА Новости.

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