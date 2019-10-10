В России могут ужесточить уголовное наказание для злостных неплательщиков алиментов

В России разрабатывается новый законопроект об ужесточении ответственности злостных неплательщиков алиментов. В соответствии с ним, исключается невозможность привлечения такового к уголовной ответственности за невыплату без уважительных причин.

В данный момент санкция статьи 157 Уголовного кодекса России подразумевает наказание в виде исправительных или принудительных работ, ограничения или лишения свободы. В Министерстве юстиции отмечают, что уголовное дело не может быть возбуждено в случае, если должник осуществлял нерегулярные и несущественные выплаты ниже установленного исполнительным документом размера. Ожидается, что новый законопроект исключит такую возможность. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство юстиции также предложило изменить систему взыскания долгов с граждан. Предполагается, что досудебный порядок взыскания долгов станет обязательным, а в реестр ФССП будут включены не только коллекторы, но и кредитные организации.