«Заслуженная оценка»: ветеран «Альфы» о восхищении российским спецназом польскими СМИ

Член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов прокомментировал в эфире радио Sputnik материал польского издания Defence 24, автор которого восхитился работой российского спецназа.

По словам Попова, планомерная работа по переоснащению бойцов ССО началась еще с двухтысячных годов. Речь идет об анализе новейших зарубежных разработок вооружения и оснащения, а также о разработке российских. После этого выбирались лучшие.

«Они проходили испытания в полевых условиях: вооружение, оборудование, оснащение выдавалось сотрудникам и тестировалось в реальных условиях. То есть Силы специального назначения, спецназ Минобороны, ФСБ России были полностью оснащены всеми необходимыми видами экипировки и оружия», - подчеркнул он.

Попов добавил, что силы ССО проявили себя в Сирии, после чего западные эксперты дали соответствующую оценку российскому спецназу и его эффективным методам проведения спецопераций.

«Эта высокая оценка - заслуженная, она полностью соответствует действительности», - заключил эксперт.

Накануне польские СМИ оценили боевую форму российских сил спецопераций и пришли к выводу, что спецназ РФ находится на пике своей боевой формы. Автор публикации одного из изданий в начале материала заявляет - силы спецназначения РФ никогда не были так хорошо обучены и оснащены. И немалую заслугу в этом сыграл сирийский опыт.