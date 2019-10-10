Минобороны Турции раскрыло детали операции в Сирии

В министерстве обороны Турции раскрыли детали трансграничной операции «Источник мира» в Сирии. По данным ведомства, турецкие вооруженные силы нанесли удары по 181 объекту боевиков. Операция проходит восточнее реки Евфрат.

Согласно предварительной информации, в результате турецких обстрелов приграничных районов погибли не менее пяти местных жителей, а также трое военнослужащих. Удары были произведены по городам Рас-эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышлы и Дарбасия.

По данным Reuters, отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) обвинили Турцию в нанесении ударов по тюрьме, в которой находятся боевики группы ИГ*.

Кадры операции были опубликованы минобороны Турции в социальной сети Twitter.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны начинают военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, спецоперация, получившая название «Источник мира», будет направлена, прежде всего, против РПК* и ИГ*.

На действия Анкары уже обратили внимание в ЕС. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала турецкую сторону прекратить боевые действия в САР, так как это усугубляет обстановку в регионе.

*РПК, ИГ - террористические организации, запрещены в РФ