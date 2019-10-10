Жители северо-востока Сирии готовятся к наступлению Турции: видео

Жители сирийского города Эль-Камышлы, расположенного на северо-востоке страны, готовятся к наступлению Турции. К настоящему времени они уже пострадали от начавшихся ударов: задет оживленный перекресток в населенном пункте Сегирка.

В частности, пострадал грузовой автомобиль. На кадрах с места происшествия видно, что он полностью сгорел. Также можно увидеть, насколько оживленной является улица, по которой он двигался.

Напомним, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Она началась с воздушной атаки - первые удары турецких ВВС пришлись по городу Рас эль-Айн.