Apple будет показывать собственные фильмы в кинотеатрах

Компания Apple начнет показывать фильмы собственного продакшена в кинотеатрах, после чего картины будут транслироваться на стриминговой площадке Apple TV+.

К кинопроизводству также планируют привлечь известных режиссеров и продюсеров. Эти шаги, по мнению представителей Apple, помогут избежать конкуренции с Netflix. Как пишет Wall Street Journal, сейчас Netflix испытывает трудности в связи с тем, что фильмы собственного производства компания запускает одновременно и на своей онлайн-платфоме, и в кинотеатрах.

Сервис потокового видео Apple TV+ будет доступен с 1 ноября. Подсписка на него обойдется примерно в пять долларов ежемесячно.