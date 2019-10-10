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По миру за копейки: названы способы сделать путешествие дешевле

Наталия Майорова
02:39 10.10.2019
По словам путешественников, можно покупать авиабилеты во вторник и просматривать составные маршруты - это лишь немногие из способов сделать поездку дешевле.
По миру за копейки: названы способы сделать путешествие дешевле
© Фото: flickr

Российские туристы назвали самые эффективные способы путешествовать дешевле. Специалисты сервиса опросили более 1,2 тысячи пользователей и выяснили, какие популярные лайфхаки на самом деле помогут сэкономить.

В результате исследования выяснилось, что 79% респондентов ищут авиабилеты по близлежащим направлениям. Еще 69% ищут выгодные варианты с помощью сравнения цен на путешествие разными видами транспорта. Также 79,5% экономят благодаря проверке стоимости перелета в соседние даты.

Серьезно сэкономить возможно благодаря оплате отеля сразу после бронирования, сообщает OneTwoTrip. Таким образом, цена будет ниже, а также можно «выиграть» за счет колебания курса валюты.

Искусственно «удешевить» путешествие можно при поиске составного маршрута: например, лететь в Барселону дешевле всего из Москвы и сначала прибыв в Мадрид, а уже после на поезде поехать на побережье. Так делают 45% опрошенных.

Еще один способ сэкономить: покупать авиабилеты во вторник. В среду авиакомпании и агентства корректируют цены, учитывая курс валют, и, таким образом, билет может подорожать. Также опытные путешественники советуют бронировать отели с возможностью бесплатной отмены, после чего следить за стоимостью этого жилья. Если оно снизится, то можно перебронировать по более выгодной цене – так делают 32% респондентов.

Неплохую экономию можно получить при использовании преимуществ программ лояльности. Например, оплачивать билеты или номера в гостиницах можно с помощью бонусов или миль – так делают 43% опрошенных.

Ищут билеты с разных устройств 28% путешественников: в приложениях цена чаще бывает ниже, чем на сайте. Также можно заниматься поиском в режиме «инкогнито», что иногда позволяет купить билеты по более низкой цене.

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